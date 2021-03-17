Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра на Черноморском побережье

Спасатели выступили с экстренным предупреждением о непогоде на Черноморском побережье Краснодарского края.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, с 12:00 17 марта и весь следующий день на территории края и на Черноморском побережье (кроме Сочи) ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

На малых реках, юго-восточных и юго-западных притоках реки Кубани, а также в реках на участке от Анапы до Магри возможен подъём воды, местами до неблагоприятных отметок.

В горах Сочи выше 500 м с 18:00 17 марта и до вечера 20 марта действует экстренное предупреждение о лавиноопасности.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.