Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Волгоградской области

Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

В среду, 17 марта, возможно усиление ветра. Местами порывы будут достигать 15—20 м/с.

Температура ночью составит -5 °С, днём воздух прогреется до +5 °С. В Волгограде — до +3 °С.

По прогнозу, такая погода сохранится до конца рабочей недели.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.