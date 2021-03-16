Сергей Брилёв рассказал о способах посетить Антарктиду

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Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилёв рассказал о способах посетить Антарктиду.
Сергей Брилёв рассказал о способах посетить Антарктиду
  • © Роскосмос/Сергей Рыжиков

«Действительно, там требуется серьёзный ресурс, если ты задумываешь такие поездки. Когда мы делали первый наш заезд в Антарктиду, мы делали совместное мероприятие с полярниками России, Чили и Уругвая, часть оборудования нам по знакомству завозили уругвайские военно-воздушные силы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, логистика действительно сложная.

Как отметил Брилёв, сначала нужно долететь до города Пунта-Аренас в Чили, а дальше всё зависит от местной авиакомпании.

«У неё в распоряжении два типа самолётов — шестиместный и 40-местный. Стоит это очень приличных денег. Фрахтуешь ты его на двое суток. Если в эти двое суток нет погоды, ты потерял свой рейс», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области появится министерство развития Арктики.

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