Народный артист России Александр Михайлов поделился воспоминаниями о фильме «Любовь и голуби».

«Один из немногих фильмов, где была удивительная атмосфера. Володя Меньшов — уникальное явление в нашем кино. Режиссёр блистательный, тонко чувствующий юмор и природу нашей России. И материал был очень интересный Володи Гуркина», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По словам актёра, Нина Дорошина очень переживала, что она на десять лет старше, но когда Михайлову сделали грим, они вдвоём прекрасно смотрелись.

«Людмила Гурченко пришла к Меньшову и сказала: «Какие бы басни про меня ни рассказывали, что у меня характер и прочее, я перед тобой — чистый лист бумаги, я тебя люблю, и делай всё, что хочешь», — отметил артист.

Михайлов добавил, что была удивительная атмосфера, а лента действительно стала народной.

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