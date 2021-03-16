Александр Михайлов поделился воспоминаниями о фильме «Любовь и голуби»

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Народный артист России Александр Михайлов поделился воспоминаниями о фильме «Любовь и голуби».
Александр Михайлов поделился воспоминаниями о фильме «Любовь и голуби»
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Один из немногих фильмов, где была удивительная атмосфера. Володя Меньшов — уникальное явление в нашем кино. Режиссёр блистательный, тонко чувствующий юмор и природу нашей России. И материал был очень интересный Володи Гуркина», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По словам актёра, Нина Дорошина очень переживала, что она на десять лет старше, но когда Михайлову сделали грим, они вдвоём прекрасно смотрелись.

«Людмила Гурченко пришла к Меньшову и сказала: «Какие бы басни про меня ни рассказывали, что у меня характер и прочее, я перед тобой — чистый лист бумаги, я тебя люблю, и делай всё, что хочешь», — отметил артист.

Михайлов добавил, что была удивительная атмосфера, а лента действительно стала народной.

Ранее сообщалось, что певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».

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