Собянин рассказал о планах по реставрации около 100 памятников архитектуры в 2021 году

В Москве отреставрируют около 100 памятников архитектуры в 2021 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации доходного дома купца Быкова.

Как передаёт «Вечерняя Москва», мэр отметил, что всего за последние годы в Москве отреставрировали 1,5 тыс. зданий. По его словам, в столице реализуется самая крупная в мире программа реставрации.

«Несмотря на все проблемы, связанные с COVID-19, с бюджетом, экономикой, мы нисколько не урезали программу реставрации. В прошлом году мы отреставрировали 120 зданий. 14 из них — это спасённые здания, которые были руинированы», — уточнил Сергей Собянин.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.