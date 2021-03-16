В парках Москвы пройдёт программа в честь Дня Земли

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В парках Москвы пройдёт программа в честь всемирного Дня Земли, который ежегодно отмечается 20 марта.
В парках Москвы пройдёт программа в честь Дня Земли
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Развлекательно-познавательные мероприятия запланированы с 16 по 19 марта в парках «Кузьминки-Люблино», Битцевском и Москворецком, в Куркине и Бирюлёвском дендропарке, а также в экоцентре «Конный двор» и усадьбе Архангельское-Тюриково.

Программа рассчитана на посетителей всех возрастов. Состоятся экскурсии, викторины, мастер-классы.

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