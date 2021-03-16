В парках Москвы пройдёт программа в честь Дня Земли
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Развлекательно-познавательные мероприятия запланированы с 16 по 19 марта в парках «Кузьминки-Люблино», Битцевском и Москворецком, в Куркине и Бирюлёвском дендропарке, а также в экоцентре «Конный двор» и усадьбе Архангельское-Тюриково.
Программа рассчитана на посетителей всех возрастов. Состоятся экскурсии, викторины, мастер-классы.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.