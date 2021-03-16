В Удмуртии рассказали о работе по сохранению лесов
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на территориальный орган государственной статистики по республике.
«Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия по этому показателю заняла пятое место», — рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение в 2020 году составили 242 тыс. рублей, что в три раза больше, чем в 2015-м.
Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов.