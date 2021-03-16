В Удмуртии рассказали о работе по сохранению лесов

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В Удмуртии рассказали о работе по сохранению лесов. В 2020 году восстановлено около 10,9 тыс. гектаров, что в два раза больше, чем в 2015-м.
В Удмуртии рассказали о работе по сохранению лесов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на территориальный орган государственной статистики по республике.

«Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия по этому показателю заняла пятое место», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение в 2020 году составили 242 тыс. рублей, что в три раза больше, чем в 2015-м.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов.

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