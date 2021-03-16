Синоптики обещают потепление в Самарской области

В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление днём, сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Об этом пишет sova.info.

Во вторник, 16 марта, в регионе будет малооблачно, без осадков. Ожидается южный ветер со скоростью 8—13 м/c. Температура воздуха поднимется до 0 °C. Местами гололедица.

В среду, 17 марта, прогнозируется переменная облачность, без снега и дождя. Ветер сменится на юго-восточный со скоростью 7—12 м/с. Днём столбик термометра покажет -4...+1 °C. Ночью может похолодать до -12 °C.

18 марта пройдёт небольшой снег. Температура днём -3...+2 °C, ночью до -8 °C.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.