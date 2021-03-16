Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

В Санкт-Петербурге во вторник, 16 марта, на фоне роста атмосферного давления снизится вероятность снега и дождей, прогнозируют синоптики. Облака рассеются, а температура воздуха повысится.

Об этом пишет kp.ru.

«На погоду Северной столицы окажет влияние небольшой промежуточный гребень антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а осадки постепенно прекратятся», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге ожидается температурный фон на уровне +3…+5 °С, в Ленинградской области — +1…+6 °С. Ветер ожидается северо-западный, 4—9 м/с.

Однако с середины недели в городе снова похолодает. Температура ночью 17 и 18 марта опустится до -4…-5 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.