Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«На погоду Северной столицы окажет влияние небольшой промежуточный гребень антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а осадки постепенно прекратятся», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В течение дня в Петербурге ожидается температурный фон на уровне +3…+5 °С, в Ленинградской области — +1…+6 °С. Ветер ожидается северо-западный, 4—9 м/с.
Однако с середины недели в городе снова похолодает. Температура ночью 17 и 18 марта опустится до -4…-5 °С.
Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области к 20 марта.