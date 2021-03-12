Светлана Дружинина рассказала о работе с Татьяной Лютаевой

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Режиссёр Светлана Дружинина рассказала о работе с актрисой Татьяной Лютаевой в фильмах о гардемаринах.
Светлана Дружинина рассказала о работе с Татьяной Лютаевой
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Татьяна пришла к нам, как говорится, со студенческой скамьи, и слава тебе, Господи. Человек она тогда была достаточно светлый, влюблённый в кинематограф, верующий во все чудеса кино и в окружающих её людей. И это было прекрасно», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам Дружининой, именно это помогло сделать такой невероятно светлый образ Анастасии Ягужинской.

«Татьяна попала к нам в очень сложный момент, когда была перестроечная пора, и актрис на эту роль, если честно, было не так уж и много», — добавила она.

Как отметила режиссёр, это была первая кинокартина в актёрской карьере Лютаевой.

Ранее певица Жанна Агузарова в беседе с НСН рассказала о съёмках в фильме Романа Качанова «Марш утренней зари».

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