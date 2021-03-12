Социологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта

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Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах опроса, проведённого в честь 8 Марта. Женщин спрашивали о том, что они хотели получить в подарок и что получили на самом деле.
Социологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта
  • Pixabay

«Самый популярный подарок был и самым желанным, и распространённым — это, конечно же, цветы. Каждая третья дама сказала, что хотела бы получить цветы. А получили даже вдвое больше — 66% женщин получили цветы. Треть женщин хотели букеты, а получили их две трети», — заявил Фёдоров в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, второе место по популярности заняли деньги и подарочный сертификат.

«Билеты на концерт, в театр либо ужин в ресторане — 24%. И ещё путёвку туристическую хотели получить наши прекрасные дамы — 31%», — отметил эксперт.

Как сообщил Фёдоров, путёвку получил лишь 1% опрошенных женщин.

«Зато деньги и подарочный сертификат — соответствие получше: 26% женщин этого ждали, 20% — получили», — уточнил он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею выплатить женщинам на 8 Марта 13-ю зарплату.

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