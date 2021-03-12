Спектакли БДТ будут проходить на других площадках из-за ремонта

В Санкт-Петербурге спектакли Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) будут проходить на других площадках из-за ремонта основного здания.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

«В период проведения работ БДТ будет играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа», — рассказали в театре.

Также там отметили, что при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России.

Завершить ремонтные работы планируют в IV квартале 2021 года.

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