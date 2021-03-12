Синоптик предупредил о морозах в Петербурге

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о морозах в Санкт-Петербурге.
Синоптик предупредил о морозах в Петербурге
  • Reuters

«Морозы будут. Ещё будет до -5 ˚С, а то и до -10 ˚С. Ничего из зимней одежды не надо убирать», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

Со своей стороны, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подтвердил, что холода в город вернутся, но будут уже не столь сильными.

«Перелом на весну произойдёт в третьей декаде», — добавил он.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время природных аномалий.

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