Синоптик предупредил о морозах в Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о морозах в Санкт-Петербурге.

«Морозы будут. Ещё будет до -5 ˚С, а то и до -10 ˚С. Ничего из зимней одежды не надо убирать», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

Со своей стороны, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подтвердил, что холода в город вернутся, но будут уже не столь сильными.

«Перелом на весну произойдёт в третьей декаде», — добавил он.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время природных аномалий.