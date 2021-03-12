Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Морозы отступают, погода меняется очень быстро. Местами может пройти небольшой снег. Ожидается южный ветер с порывами до 17 м/с, может и метель закружить. Температура в Москве поднялась с -15 до -5 ˚С», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в ночь на субботу ожидается -6...-8 ˚С, умеренный снег, усиление ветра. Днём также умеренный снег, возможна метель, температура поднимется примерно до 0 ˚С.

«В воскресенье потепление продолжится, день ещё будет ветреным, ночью может быть снег, 0…-2 ˚С, днём температура в Москве будет +4…+6 ˚С, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и затем дождя. Ночь на понедельник окажется тёплой, +1…+3 ˚С, днём теплее, +3…+5 ˚С, и снова осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщила Макарова.

Она добавила, что температура станет плавно понижаться в середине следующей недели, но в этом сезоне морозов до -20 ˚С можно больше не ждать.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время природных аномалий.