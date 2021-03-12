Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Короткая ссылка
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Морозы отступают, погода меняется очень быстро. Местами может пройти небольшой снег. Ожидается южный ветер с порывами до 17 м/с, может и метель закружить. Температура в Москве поднялась с -15 до -5 ˚С», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в ночь на субботу ожидается -6...-8 ˚С, умеренный снег, усиление ветра. Днём также умеренный снег, возможна метель, температура поднимется примерно до 0 ˚С.

«В воскресенье потепление продолжится, день ещё будет ветреным, ночью может быть снег, 0…-2 ˚С, днём температура в Москве будет +4…+6 ˚С, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и затем дождя. Ночь на понедельник окажется тёплой, +1…+3 ˚С, днём теплее, +3…+5 ˚С, и снова осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщила Макарова.

Она добавила, что температура станет плавно понижаться в середине следующей недели, но в этом сезоне морозов до -20 ˚С можно больше не ждать.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время природных аномалий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить