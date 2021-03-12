Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Центральной Греции

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Центральной Греции.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Центральной Греции
  • © Matt Katzenberger
  • Flickr

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки произошли в 12:57 UTC (15:57 мск) в 9 км от населённого пункта Вердикуса. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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