Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Центральной Греции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Центральной Греции.
- © Matt Katzenberger
- Flickr
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки произошли в 12:57 UTC (15:57 мск) в 9 км от населённого пункта Вердикуса. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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