Режиссёр Александр Домогаров — младший рассказал о фильме «Пальма».

«Эта простая история о предательстве и преданности — повод задуматься о собственной жизни, о том, что действительно ценно и важно», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, их история начинается с того, что человек бросает у трапа самолёта собаку, потому что его ждёт работа мечты.

«И он делает выбор, очень современный. Главное сейчас — успешность, а потом уже всё остальное: семья, дети, любовь. Мы за чем-то всё время гонимся, предавая порой своих близких», — отметил Домогаров-младший.

Как добавил режиссёр, ещё одна линия сюжета — это история взаимоотношений отца и сына — девятилетнего мальчика Коли, к которому привязалась Пальма.

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