Бабкина рассказала о предстоящих масленичных гуляньях в Подмосковье

В подмосковном Захарове пройдёт самый большой в Подмосковье концерт по случаю Масленицы. На празднике выступит народная артистка России директор и худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

В беседе с телеканалом «360» Бабкина рассказала, что на Масленицу в Захарово она приезжает третий год подряд.

«Наконец-то наступают послабления, наконец-то наступают такие времена, когда мы можем обратить свой взор на народный праздник. Что такое народный праздник? Он сам по себе роскошен тем, что даёт людям возможность заново увидеть друг друга, пообщаться. Когда есть еда, когда есть интересы (например, посмотреть на сувенирную продукцию, на игры), конечно, все эти дни усугубляют интерес друг к другу. И это воздух», — сказала Бабкина.

Как ранее сообщала газета «Вечерняя Москва», международный праздник весны Навруз отметят в Москве в онлайн-формате.