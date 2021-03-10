Пресняков-старший поделился воспоминаниями о Людмиле Лядовой

Российский композитор, аранжировщик, саксофонист и заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший поделился воспоминаниями о скончавшейся Людмиле Лядовой.

«Моя землячка. Это очень прискорбно для меня. Она, так же как и я, из Свердловска. Мы с ней пересекались не раз и даже говорили о родном городе. Я восхищался тем, что она, находясь в преклонных годах, на концертах выступала на высоких каблуках. Энергично садилась за рояль и пела», — рассказал композитор в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что Лядова была замечательным композитором и её уход стал утратой не только для родственников, но и для всех музыкантов.

«Она заряжала весь зал. Несколько раз я наблюдал с лёгкой завистью, я восхищался ей», — сказал Пресняков.

Народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице.