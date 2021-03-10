«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении на прогностической карте на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение в Москве действует до 22:00 11 марта, а в Подмосковье — до 23:00 11 марта.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 11 марта в небе над Москвой могут появиться «ледяные иглы» из-за снижения температуры в регионе.