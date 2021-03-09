Пётр Налич прокомментировал победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
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«Победить приятно, но это не самое главное, действительно очень хочется попасть в финал, поскольку это шанс себя показать. Я очень желаю Manizha туда попасть», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.
По словам Налича, он считает певицу очень талантливым человеком с прекрасным вкусом.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Nation News прокомментировал данные голосования на Первом канале.