Пётр Налич прокомментировал победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

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Певец и композитор Пётр Налич прокомментировал данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.
Пётр Налич прокомментировал победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
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«Победить приятно, но это не самое главное, действительно очень хочется попасть в финал, поскольку это шанс себя показать. Я очень желаю Manizha туда попасть», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По словам Налича, он считает певицу очень талантливым человеком с прекрасным вкусом.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Nation News прокомментировал данные голосования на Первом канале.

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