Эксперт прокомментировал победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
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«На мой взгляд, у неё довольно занятный трек, симбиоз хип-хопа и фолка, это может сыграть. Она яркая девушка, очень харизматичная. Если будет интересно поставлен номер, то мне кажется, у неё есть шанс на очень хорошие баллы», — цитирует эксперта Nation News.
По словам Легостаева, на Евровидение едут не за победой. Как считает эксперт, это прекрасная передача с огромным рейтингом, большим охватом аудитории.
«Станьте его участником, улыбайтесь, получайте удовольствие и постарайтесь хорошо выступить. Если получится ещё и набрать хороший балл, то считайте, что вам повезло», — добавил он.
В свою очередь, музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «Петербургским дневником» выразил мнение, что рассчитывать на высокое место с этой песней не стоит.
«Если про Little Big я говорил, что это будет тройка, то здесь, думаю, будет десятка», — прогнозирует он.
Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт «#2Маши» — 35,7%.
За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.