Эксперт прокомментировал победу певицы Manizha в отборе на Евровидение

Музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.

«На мой взгляд, у неё довольно занятный трек, симбиоз хип-хопа и фолка, это может сыграть. Она яркая девушка, очень харизматичная. Если будет интересно поставлен номер, то мне кажется, у неё есть шанс на очень хорошие баллы», — цитирует эксперта Nation News.

По словам Легостаева, на Евровидение едут не за победой. Как считает эксперт, это прекрасная передача с огромным рейтингом, большим охватом аудитории.

«Станьте его участником, улыбайтесь, получайте удовольствие и постарайтесь хорошо выступить. Если получится ещё и набрать хороший балл, то считайте, что вам повезло», — добавил он.

В свою очередь, музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «Петербургским дневником» выразил мнение, что рассчитывать на высокое место с этой песней не стоит.

«Если про Little Big я говорил, что это будет тройка, то здесь, думаю, будет десятка», — прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Отмечается, что певица с композицией Russian Woman получила 39,7% голосов зрителей, занявший второе место дуэт «#2Маши» — 35,7%.

За право выступить на конкурсе также боролась группа Therr Maitz.