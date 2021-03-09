Выставка графики Сальвадора Дали откроется 19 марта в Ижевске

Выставка графики испанского художника Сальвадора Дали откроется в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств 19 марта.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

На экспозиции «Сюрреализм — это Я» будет представлено восемь графических серий, в том числе «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали» и «Библия».

«Мы постарались в этой выставке наиболее развёрнуто представить творчество Дали как графика», — заявил Павел Башмаков, коллекционер и владелец PS Gallery.

Как ранее сообщал телеканал «360», работу выставки «Младшие Брейгели и их эпоха» в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье продлили до 27 июня.