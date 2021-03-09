Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о работе по созданию театральной биржи.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что идея принадлежит худруку Театра имени Волкова Сергею Пускепалису и ректору РАТИ (ГИТИС) Григорию Заславскому.

«Все театральные вузы страны получат возможность представить своих выпускников. Это будет своеобразный фестиваль дипломных спектаклей. Как следствие — помощь в трудоустройстве выпускников», — сообщила она.

По её словам, на смотр талантов в Ярославль приедет руководство региональных театров, ведущие кастинг-директора индустрии, представители интернет-платформ, теле- и кинопродюсеры.

«Результатом недельной работы должна стать профессиональная актёрская база. Также каждого участника сфотографируют, создадут портфолио», — отметила Любимова.

Как ранее сообщал телеканал «360», театры Московской области получат 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2021 году.