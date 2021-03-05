Эксперт рассказал о погоде в Пермском крае 8 марта

Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Пермском крае 8 марта.

«Выходные ожидаются холодными. Начнётся продолжительное похолодание, пик которого придётся на следующую неделю. 8 марта будет наименее комфортным днём из всех трёх выходных», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, 8 марта днём в краевой столице ожидается -12...-6 °С. Также прогнозируется ветер около 11 м/с, возможны небольшие осадки.

Как добавил Шихов, в ночь на 9 марта на севере региона вероятно понижение температуры до -30...-26 °С.

Ранее, как сообщал Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.