Эксперт рассказал о погоде в Пермском крае 8 марта
- РИА Новости
«Выходные ожидаются холодными. Начнётся продолжительное похолодание, пик которого придётся на следующую неделю. 8 марта будет наименее комфортным днём из всех трёх выходных», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, 8 марта днём в краевой столице ожидается -12...-6 °С. Также прогнозируется ветер около 11 м/с, возможны небольшие осадки.
Как добавил Шихов, в ночь на 9 марта на севере региона вероятно понижение температуры до -30...-26 °С.
Ранее, как сообщал Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.