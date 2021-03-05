В Подмосковье рассказали о работе по возрождению народных промыслов

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Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о работе по возрождению народных промыслов.
В Подмосковье рассказали о работе по возрождению народных промыслов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Большая часть главных народных промыслов сосредоточена в Московской области: это и Федоскино, и Жостово, богородская игрушка и другие», — заявила Виртуозова.

По её словам, эти работы уникальные и модные, востребованные во всём мире.

«Дулёвский фарфор и фарфор Вербилок есть в коллекциях и президентов, и послов», — отметила она.

«У нас открылась выставка народных художественных промыслов «Небесная мастерская» в музейном комплексе «Новый Иерусалим». Это пока только первый шаг, чтобы показать настоящее богатство Московской области. Мы будем развиваться и дальше», — добавила Виртуозова.

Ранее сообщалось о выставке народных промыслов Подмосковья в Москве.

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