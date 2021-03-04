Жителей Челябинска предупредили о сильном снегопаде и ветре

Челябинский Миндортранс предупредил водителей о сильном снегопаде с ветром в горнозаводской зоне региона. Автомобилистов просят по возможности оставаться дома.

Об этом сообщает URA.RU.

«Предупреждаем о снегопаде наибольшей силы, который сейчас наблюдается в следующих муниципалитетах области: Златоустовский, Чебаркульский, Нязепетровский, Верхнеуфалейский. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении ведомства.

По данным экстренных служб, ночью и днём 5 марта в горных районах Челябинской области ожидается сильный снег и метели. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер 9—14 м/с, местами с порывами до 17—22 м/с.

Всего на региональных дорогах в настоящее время работает 201 единица спецтехники.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», синоптики прогнозируют похолодание в Крыму.