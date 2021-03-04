Жителей Челябинска предупредили о сильном снегопаде и ветре

Короткая ссылка
Челябинский Миндортранс предупредил водителей о сильном снегопаде с ветром в горнозаводской зоне региона. Автомобилистов просят по возможности оставаться дома.
Жителей Челябинска предупредили о сильном снегопаде и ветре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Предупреждаем о снегопаде наибольшей силы, который сейчас наблюдается в следующих муниципалитетах области: Златоустовский, Чебаркульский, Нязепетровский, Верхнеуфалейский. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении ведомства.

По данным экстренных служб, ночью и днём 5 марта в горных районах Челябинской области ожидается сильный снег и метели. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер 9—14 м/с, местами с порывами до 17—22 м/с.

Всего на региональных дорогах в настоящее время работает 201 единица спецтехники.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», синоптики прогнозируют похолодание в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить