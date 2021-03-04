Соавтор фильма «Белый снег» рассказал о работе над картиной

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Соавтор фильма «Белый снег» Марат Ким рассказал о работе над картиной.
Соавтор фильма «Белый снег» рассказал о работе над картиной
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«Снято художественное кино, а не документальный фильм о спорте высоких достижений или национальной героине», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, главная героиня — не совсем Елена Вяльбе.

«Мы рассказали историю, как с детства характер сильной девушки только закалялся по мере «сопротивления материала», — сказал Ким.

Он отметил, что создатели фильма хотели, чтобы получился источник вдохновения для всех.

Как добавил Ким, Вяльбе участвовала в премьерных показах, смотрела и черновой вариант.

«Елена реагировала прежде всего как профессионал, и я думаю, что она расценивает наш фильм как реалистичный», — заключил он.

Ранее актриса Ольга Лерман в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Белый снег».

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