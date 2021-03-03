Актриса Ольга Лерман рассказала о роли в фильме «Белый снег», который повествует о жизни лыжницы Елены Вяльбе.

«У нас не было необходимости копировать Лену, за что я очень благодарна создателям картины. Я переняла от неё только стальной стержень в характере, который есть у нашей знаменитой спортсменки», — заявила Лерман в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, она очень подружилась с Вяльбе. Когда спортсменка присутствовала на съёмках, у артистки была возможность наблюдать за ней и советоваться по роли.

«Если мне не нравилась какая-то реплика, я консультировалась с ней, чтобы говорить более человеческим языком. Лена очень помогла мне оживить эту историю, потому что сложно играть, когда герой рядом, когда нужно передать его сущность», — сообщила Лерман.

Также она рассказала, что, несмотря на участие в картине дублёров, ей пришлось с нуля учиться бегать на лыжах и постоянно тренироваться.

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