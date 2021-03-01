Вилле Хаапасало рассказал о своих проектах

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Финский актёр Вилле Хаапасало рассказал о своих проектах.
Вилле Хаапасало рассказал о своих проектах
  • ©Matti Matikainen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Я уже давно занимаюсь бизнесом, в принципе. В течение нескольких последних лет открыл восемь компаний. Что касается творчества, то я участвую в международных проектах, которые должны были начаться в этом году, но из-за пандемии перенеслись на 2022 год», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Хаапасало, последние годы он в основном работает на финском телевидении, делает различные программы, к примеру о путешествиях.

«Я много путешествовал, объездил всю Россию и страны СНГ, сделал восемь циклов передач для Европы», — сказал он.

Как отметил Хаапасало, всему своё время, актёрство он не оставит, скорее будет совмещать это с бизнесом.

Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».

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