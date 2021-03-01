Фестиваль джаза пройдёт в Сочи 5—7 марта
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Об этом сообщают «Юга.ру».
Мероприятие состоится 5—7 марта.
«Проведение фестиваля джазовой музыки стало доброй традицией для Парка науки и искусства. На нашей сцене выступают величайшие джазовые музыканты современности, настоящие профессионалы», — рассказали в пресс-службе фонда «Талант и успех».
5 марта выступят трио Олега Аккуратова и квартет Игоря Бутмана, 6 марта — Лорин Талез (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
На 7 марта запланировано выступление трио Эммета Коэна (США) и квинтета Игоря Бутмана.
Ранее в Самарской области прокомментировали ситуацию вокруг Грушинского фестиваля. Он должен пройти 1—4 июля на Мастрюковских озёрах.