Фестиваль джаза пройдёт в Сочи 5—7 марта

В Краснодарском крае пройдёт фестиваль Sirius Jazz Festival, организованный в сотрудничестве с музыкантом Игорем Бутманом.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Мероприятие состоится 5—7 марта.

«Проведение фестиваля джазовой музыки стало доброй традицией для Парка науки и искусства. На нашей сцене выступают величайшие джазовые музыканты современности, настоящие профессионалы», — рассказали в пресс-службе фонда «Талант и успех».

5 марта выступят трио Олега Аккуратова и квартет Игоря Бутмана, 6 марта — Лорин Талез (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

На 7 марта запланировано выступление трио Эммета Коэна (США) и квинтета Игоря Бутмана.

Ранее в Самарской области прокомментировали ситуацию вокруг Грушинского фестиваля. Он должен пройти 1—4 июля на Мастрюковских озёрах.