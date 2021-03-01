Фестиваль джаза пройдёт в Сочи 5—7 марта

Короткая ссылка
В Краснодарском крае пройдёт фестиваль Sirius Jazz Festival, организованный в сотрудничестве с музыкантом Игорем Бутманом.
Фестиваль джаза пройдёт в Сочи 5—7 марта
  • Pixabay

Об этом сообщают «Юга.ру».

Мероприятие состоится 5—7 марта.

«Проведение фестиваля джазовой музыки стало доброй традицией для Парка науки и искусства. На нашей сцене выступают величайшие джазовые музыканты современности, настоящие профессионалы», — рассказали в пресс-службе фонда «Талант и успех».

5 марта выступят трио Олега Аккуратова и квартет Игоря Бутмана, 6 марта — Лорин Талез (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

На 7 марта запланировано выступление трио Эммета Коэна (США) и квинтета Игоря Бутмана.

Ранее в Самарской области прокомментировали ситуацию вокруг Грушинского фестиваля. Он должен пройти 1—4 июля на Мастрюковских озёрах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить