Владимир Урин рассказал о влиянии пандемии на Большой театр

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.
Владимир Урин рассказал о влиянии пандемии на Большой театр
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«Очень важные связи потеряны. Я не говорю о вещах формальных, что зал заполняется на 25, 50 или 75%, — это всё вопросы очень важные, но не в них дело по сути того, что произошло в период пандемии. В связи с этим разорвались, перенеслись, отменились какие-то очень важные творческие связи», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, речь идёт в том числе о встречах, гастролях, постановках.

Как отметил Урин, театр не работал только четыре с половиной месяца, а потом начались репетиции, показы спектаклей.

«Есть надежда, что жизнь восстановится, но в сознании человеческом это ещё сохранится на долгие годы. К сожалению. Я в этом уверен», — добавил он.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в московском Театре имени Пушкина рассказали о спектакле «Между делом».

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