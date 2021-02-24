Владимир Урин рассказал о влиянии пандемии на Большой театр

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.

«Очень важные связи потеряны. Я не говорю о вещах формальных, что зал заполняется на 25, 50 или 75%, — это всё вопросы очень важные, но не в них дело по сути того, что произошло в период пандемии. В связи с этим разорвались, перенеслись, отменились какие-то очень важные творческие связи», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, речь идёт в том числе о встречах, гастролях, постановках.

Как отметил Урин, театр не работал только четыре с половиной месяца, а потом начались репетиции, показы спектаклей.

«Есть надежда, что жизнь восстановится, но в сознании человеческом это ещё сохранится на долгие годы. К сожалению. Я в этом уверен», — добавил он.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в московском Театре имени Пушкина рассказали о спектакле «Между делом».