Эксперт оценил последствия изменения климата

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв оценил последствия изменения климата.

«Климат меняется. В первую очередь это проявляется в том, что растёт глобальная температура. Причём на территории России это происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в глобальном масштабе», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По словам эксперта, явным проявлением изменения климата является и то, что количество всевозможных геометеорологических опасных явлений учащается.

Кроме того, как отметил Киселёв, по наблюдениям синоптиков можно сделать вывод, что в современном климате размывается понятие сезона.

«Если много лет назад люди понимали, что с приходом марта наступает весна, и в общем это ощущалось по тому, что происходило за окном, то сейчас эта картина довольно сильно размыта: зачастую холодный сезон просто плавно переходит в тёплый — и наоборот», — пояснил он.

Киселёв добавил, что сезоны сдвинулись примерно на месяц, и то, что ожидается в марте, приходит примерно к апрелю.

Со своей стороны заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с сайтом «Москва 24» выразил мнение, что разворот в сторону холодного цикла пока не наступил.

«Продолжается глобальное потепление, которое и будет длиться следующие десятилетия. Тут дело не в персональных ощущениях, хотя, я думаю, и они уже для большинства жителей нашей страны говорят однозначно о том, что климат становится теплее», — сказал эксперт.

Вместе с тем, он полагает, что разворот в сторону ледникового периода всё же наступит.

«Через несколько тысяч лет, по идее, должны начать расти ледники, должен наступить ледниковый период где-то через 5—10 тыс. лет», — считает Семёнов.

Ранее профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский оценил изменения климата в России.