Фестиваль спорта откроется 27 февраля на ВДНХ

Фестиваль спорта откроется на ВДНХ в Москве 27 февраля. Мероприятие продлится до 22 мая.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Организаторами выступили Автономная некоммерческая организация «Московский спорт» и ВДНХ при поддержке столичного Департамента спорта.

В рамках проекта запланировано проведение лекций и мастер-классов от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт, вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу.

Встречи будут дублироваться в формате онлайн на YouTube-канале «Московский спорт».

Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Мастерская Рождества» в Московской области.