Фестиваль спорта откроется 27 февраля на ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Организаторами выступили Автономная некоммерческая организация «Московский спорт» и ВДНХ при поддержке столичного Департамента спорта.
В рамках проекта запланировано проведение лекций и мастер-классов от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт, вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу.
Встречи будут дублироваться в формате онлайн на YouTube-канале «Московский спорт».
Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Мастерская Рождества» в Московской области.