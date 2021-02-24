Фестиваль спорта откроется 27 февраля на ВДНХ

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Фестиваль спорта откроется на ВДНХ в Москве 27 февраля. Мероприятие продлится до 22 мая.
Фестиваль спорта откроется 27 февраля на ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Организаторами выступили Автономная некоммерческая организация «Московский спорт» и ВДНХ при поддержке столичного Департамента спорта.

В рамках проекта запланировано проведение лекций и мастер-классов от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт, вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу.

Встречи будут дублироваться в формате онлайн на YouTube-канале «Московский спорт».

Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Мастерская Рождества» в Московской области.

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