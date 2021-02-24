В Томской области объявили штормовое предупреждение

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Томской области в четверг, 25 февраля. Объявлено штормовое предупреждение.
В Томской области объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу, по югу региона и городу Томску ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель. На дорогах возможны снежные заносы.

Также будет усиление ветра, порывы до 15—20 м/с.

В Томске ночью температура воздуха составит -17…-19 °С. Днём ожидается -13…-15 °С.

Также стало известно, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Ульяновской области ночью и утром 25 февраля. Об этом сообщает mosaica.ru.

По прогнозу областного Гидрометцентра, температура местами опустится до -30…-33 °С. Осадков не ожидается.

Ранее МЧС Татарстана предупредило жителей республики о метели и сильном ветре.

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