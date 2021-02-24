МЧС Татарстана предупредило жителей республики о метели и сильном ветре
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В МЧС попросили жителей соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в республике в ближайшее время.
Согласно прогнозу, 24 февраля в республике минимальная температура ночью и утром составит от –28 °С до –33 °С, местами –34...–39 ˚С.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.