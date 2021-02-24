МЧС Татарстана предупредило жителей республики о метели и сильном ветре

Короткая ссылка
По прогнозам синоптиков, утром и днём 25 февраля в Республике Татарстан ожидаются метель и сильный ветер с порывами 15—18 м/с.
МЧС Татарстана предупредило жителей республики о метели и сильном ветре
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В МЧС попросили жителей соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в республике в ближайшее время.

Согласно прогнозу, 24 февраля в республике минимальная температура ночью и утром составит от –28 °С до –33 °С, местами –34...–39 ˚С.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить