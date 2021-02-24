МЧС Татарстана предупредило жителей республики о метели и сильном ветре

По прогнозам синоптиков, утром и днём 25 февраля в Республике Татарстан ожидаются метель и сильный ветер с порывами 15—18 м/с.

Об этом сообщает «Реальное время».

В МЧС попросили жителей соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в республике в ближайшее время.

Согласно прогнозу, 24 февраля в республике минимальная температура ночью и утром составит от –28 °С до –33 °С, местами –34...–39 ˚С.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.