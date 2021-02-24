Павел Майков рассказал о съёмках в амплуа полицейского
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«Чувствую себя не очень ловко в образе силовика. Но профессия актёра такова — есть роль, и поэтому надо работать. Но лично от меня Макаров бесконечно далёк — он грубо общается с людьми, да и женоненавистник», — заявил Майков.
В сериале «Девушки с Макаровым» Павел Майков исполняет главную роль — начальника уголовного розыска Павла Макарова. По сюжету его состав заменяют на четырёх неопытных девушек. Макаров делает всё, чтобы его новые подчинённые поскорее уволились, однако в конечном счёте у них получается заслужить расположение руководителя.
Помимо Майкова роли в проекте исполнили Георгий Дронов, Олеся Судзиловская, Сергей Астахов, Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева, Елена Полянская и другие.
Первый эпизод сериала выйдет на телеканале ТНТ 9 марта.