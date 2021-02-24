В Москве отреставрируют Дом-музей Островского

На Малой Ордынке в Москве отреставрируют Дом-музей писателя Александра Островского.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Двухэтажное деревянное здание находится в Замоскворечье. Здесь 12 апреля 1823 года родился Островский. В доме он прожил до 1826 года.

На рубеже 1870—1880 годов дом перестраивался. В советское время в здании сначала располагались коммунальные квартиры, затем объект передали Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина. Музей Островского открылся в доме в 1984 году.

«Дом-музей Островского на Малой Ордынке — характерный образец небольшого деревянного московского особняка XIX века. В 1970-х годах в нём проводили масштабную реставрацию. Нынешние восстановительные работы коснутся всех деревянных элементов здания», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Дом-музей Островского является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрацию планируют начать в этом году.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.