Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в начале марта

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Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в начале марта.
Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в начале марта
  • РИА Новости

«В первый день календарной весны, по предварительному прогнозу, Санкт-Петербург ждёт очередной малоактивный циклон. Он принесёт в регион новую порцию осадков и поднимет температуру в зону оттепелей — 0...+2 °С — 1 и 2 марта», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, будет слабый мокрый снег с моросью. Также возможны сильные гололёдные явления ночью и утром.

«Потом в Петербург вернутся морозы, и отметку в -15 °С по ночам жители города на Неве увидят в первой декаде марта», — добавил Леус.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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