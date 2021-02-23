Синоптики предупредили о морозах до -40 °С в Омской области

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В Омской области прогнозируют сильные морозы.
Синоптики предупредили о морозах до -40 °С в Омской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В ближайшие три дня в регионе ожидается сильное похолодание. К пятнице, 26 февраля, температура днём опустится до -18…-23 °С, местами -28 °С. Ночью будет на уровне -30…-35 °С, при прояснении — до -40 °С.

До конца недели возможны сильный снегопад, метель, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 16—21 м/с.

Также стало известно, что в среду, 24 февраля, в Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Порывы северного ветра усилятся до 25—26 м/с. Днём и ночью ожидаются метели. Температура опустится ниже -25 °С.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал зиму на европейской территории России.

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