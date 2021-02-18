Антициклон принесёт в Петербург похолодание

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В четверг, 18 февраля, погоду в Петербурге определяет скандинавский антициклон, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Его усилиями при переменной облачности обойдётся без существенных осадков, а средний температурный фон окажется на 12—13 °С ниже нормы», — сказал Михаил Леус в беседе с kp.ru.

К середине дня после 20-градусных заморозков температура в Петербурге поднимется до -15...-13 °С.

По Ленинградской области ожидается -17...-12 °С. Ветер западный, до 2—7 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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