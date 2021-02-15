В МЧС предупредили о снегопаде в Петербурге

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В ночь на 16 февраля в Петербурге ожидается сильный снегопад. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на МЧС.
В МЧС предупредили о снегопаде в Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

В пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили о сильном снегопаде, который ожидается в Петербурге в ночь на 16 февраля. В отдельных районах города прогнозируется метель.

Температура воздуха днём — -5...-7 °С. Ночью — -9...-11 °С.

Ветер западный и юго-западный до 12 м/с, а на прибрежной территории — до 15 м/с.

На дорогах гололедица.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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