Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за непогоды

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Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк.
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию.

В спецрежим переведены все службы жизнеобеспечения. На предприятиях созданы аварийные бригады. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

По прогнозу синоптиков, ночью и днём во вторник в городе будет временами слабый снег, местами гололедица, на дорогах снежный накат. Ветер с порывами до 27 м/с. Температура воздуха составит -12...-14 °С ночью, -10...-12 °С днём.

Также стало известно, что в Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

С 16 по 20 февраля в западных и северных районах отклонение среднесуточной температуры воздуха может быть ниже климатической нормы на девять градусов и более.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Татарстане мороз до -19 °С.

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