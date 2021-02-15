Синоптик прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России.
Синоптик прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«То, что будет половодье и вообще сложная паводковая ситуация, которой долгие годы не было, — это факт. Я вижу в этом только позитив, поскольку нужно понимать, что в основном у нас большинство рек Среднерусской равнины, Восточно-Европейской равнины всё равно в большей степени питаются от небесной влаги», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, обмеление водоёмов — это как раз следствие недостачи такой влаги.

Как считает Тишковец, в этом году ситуация в данном смысле будет выглядеть гораздо лучше.

«Здесь я вижу только благо: мало того, учитывая, что, на мой взгляд, и лето будет достаточно хорошим, это обещает России в этом году, может быть, даже рекордный урожай», — отметил он.

Эксперт добавил, что половодье всегда приносит и определённые риски, но к ним нужно быть готовыми.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.

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