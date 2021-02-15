Синоптики предупредили о морозах на Урале

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в ближайшие дни в регионе местами температура воздуха будет опускаться ниже -30 °С.

Об этом сообщает kp.ru.

В понедельник, 15 февраля, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Днём в горной местности -16... -21 °С, на остальной территории -7...-12 °С.

Во вторник, 16 февраля, ночью на Крайнем Севере температура воздуха опустится до -33 °С, на других территориях ожидается -20...-25 °С. Днём от -15 °С до -20 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до –41 °С.