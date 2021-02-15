В Краснодарском крае ожидаются сильные снегопады

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По данным Гидрометцентра, в Краснодаре 15 февраля облачно, местами сильные снегопады. Ветер — 5—10 м/с.
В Краснодарском крае ожидаются сильные снегопады
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру», температура ночью составит -7…-9 °С, днём — -3…-5 °С. В целом по краю в большинстве районов снег, местами очень сильный. Порывы ветра могут достигать 12—17 м/с. Ночью столбики термометров покажут -6…-11 °С, местами в северной половине края и восточных районах — -11…-16 °С. Днём воздух прогреется до -2…-7 °С.

На Черноморском побережье 15 февраля переменная облачность и снег, в Туапсинском районе возможно налипание мокрого снега и гололёд. Ветер северо-восточный, до 12—17 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °С, днём — 0…-5 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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