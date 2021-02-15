В центре Москвы отремонтируют дом Варваринского акционерного общества

На Остоженке в Москве отремонтируют здание Варваринского акционерного общества домовладельцев.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Строение — выявленный объект культурного наследия.

Как заявила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, вся необходимая проектная документация уже согласована.

«Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают ремонт чердачных и подвальных помещений, а также цоколя и стен фасада», — сказала она.

По её словам, также будут отремонтированы архитектурные элементы и окна.

Здание построено по проекту архитектора Александра Иванова. Там жили и работали известные учёные, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.