В центре Москвы отремонтируют дом Варваринского акционерного общества

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На Остоженке в Москве отремонтируют здание Варваринского акционерного общества домовладельцев.
В центре Москвы отремонтируют дом Варваринского акционерного общества
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Строение — выявленный объект культурного наследия.

Как заявила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, вся необходимая проектная документация уже согласована.

«Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают ремонт чердачных и подвальных помещений, а также цоколя и стен фасада», — сказала она.

По её словам, также будут отремонтированы архитектурные элементы и окна.

Здание построено по проекту архитектора Александра Иванова. Там жили и работали известные учёные, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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