В Петербурге предупредили о морозе до -13 °С
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Об этом сообщает kp.ru.
«12 февраля в Петербурге облачно, с прояснениями. Утром возможен небольшой снег, изморозь. Днём будет без существенных осадков. Ветер северных направлений, слабый. Температура воздуха днём составит -11…-13 °С», — сообщает Гидрометцентр.
Давление — 771,4 мм рт. ст. Влажность — 87%.
На дорогах сохраняется гололедица.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинской и Курганской областях ожидаются морозы.