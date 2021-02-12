В Петербурге предупредили о морозе до -13 °С

В пятницу, 12 февраля, в Петербурге ясно, мороз до -13 °С и небольшой снег.

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Об этом сообщает kp.ru. «12 февраля в Петербурге облачно, с прояснениями. Утром возможен небольшой снег, изморозь. Днём будет без существенных осадков. Ветер северных направлений, слабый. Температура воздуха днём составит -11…-13 °С», — сообщает Гидрометцентр. Давление — 771,4 мм рт. ст. Влажность — 87%. На дорогах сохраняется гололедица. Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинской и Курганской областях ожидаются морозы.