В Петербурге предупредили о морозе до -13 °С

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В пятницу, 12 февраля, в Петербурге ясно, мороз до -13 °С и небольшой снег.
В Петербурге предупредили о морозе до -13 °С
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает kp.ru.

«12 февраля в Петербурге облачно, с прояснениями. Утром возможен небольшой снег, изморозь. Днём будет без существенных осадков. Ветер северных направлений, слабый. Температура воздуха днём составит -11…-13 °С», — сообщает Гидрометцентр.

Давление — 771,4 мм рт. ст. Влажность — 87%.

На дорогах сохраняется гололедица.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинской и Курганской областях ожидаются морозы.

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