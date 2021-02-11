Камиль Ларин рассказал о фильме Love Сергея Светлакова
- © Кадр из фильма «Love»
Действие романтической комедии разворачивается в отеле. Ларин сыграл ревнивого мужа.
«Отель как отель, но при этом это как бы такой резервуар, в котором замешаны многие судьбы, многие «людьбы». У каждого есть своя история, как это в жизни обычно и происходит. Моя роль — ревнивец, который ищет свою супругу в стенах этого резервуара», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, в фильме много трогательных линий, помимо юмора как такового.
Ларин отметил и актёрский состав картины.
«Ян Цапник, который может играть и с юмором, и серьёзно, Толя Белый, Юра Стоянов, Маша Миронова — в общем, состав очень хороший», — сказал он.
Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».