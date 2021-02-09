Жителей Крыма предупредили о резком похолодании

Крымский гидрометцентр сообщил о резком похолодании в регионе с 13 февраля.

Об этом пишет «Крыминформ».

«После тёплой погоды, определяемой средиземноморской воздушной массой, наблюдающейся в Крыму на текущей неделе, 13 февраля на полуострове резко похолодает. Арктическая воздушная масса принесёт понижение дневных температур воздуха до 4—9 градусов мороза, ночных — до 10—15 градусов мороза», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили вероятность метелей и гололедицы на дорогах в этот период.

Как ожидается, северо-западный ветер усилится до 20—25 м/с, в горах и на Южном берегу Крыма — до 25—30 м/с.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.