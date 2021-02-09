В Удмуртии ожидаются морозы до -31 °С

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В ночь с 9 на 10 февраля в Удмуртии местами ожидается мороз -31…-30 °С, сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Гидрометцентр республики.
В Удмуртии ожидаются морозы до -31 °С
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА «Удмуртия».

В среду, 10 февраля, в Удмуртии прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём западный, 4—9 м/с. Температура воздуха ночью составит -31…-26 °С, днём -22...–17 °С. На дорогах местами гололедица.

11 февраля ночью ожидается -28…-23 °С, днём -19…-14 °С.

12 февраля ночью -24…-19 °С, днём -18…-13 °С.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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