В Удмуртии ожидаются морозы до -31 °С

В ночь с 9 на 10 февраля в Удмуртии местами ожидается мороз -31…-30 °С, сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Гидрометцентр республики.

РИА Новости

Об этом информирует ИА «Удмуртия». В среду, 10 февраля, в Удмуртии прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днём западный, 4—9 м/с. Температура воздуха ночью составит -31…-26 °С, днём -22...–17 °С. На дорогах местами гололедица. 11 февраля ночью ожидается -28…-23 °С, днём -19…-14 °С. 12 февраля ночью -24…-19 °С, днём -18…-13 °С. Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.